115年捐血月將開跑 年節捐血救人不能等

115年捐血月從1月15日正式開跑到2月15日為止，以「捐血生命，守護生命」為主題，籲請民眾前往各地捐血點捐血，台灣血液基金會配合國家政策，也投注許多人力及資源，血源穩定是支撐醫療體系的核心支柱，更透過「捐血世代延續」策略，永續守護國民安全。

目前A型血、B型血、O型血偏低，適逢農曆春節前後，較容易發生血源短缺的狀況，台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，年節假期長，天氣又多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少，但需要用血的病人卻不能放假，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，才能供應此時的醫療需求，血液甚至有儲藏時限，紅血球只能儲存5個月、血小板只能5天，因此都是在這個時間呼籲，共度佳節還不忘記有人需要大家的血液。

廣告 廣告

配合國家「國血國用」政策，讓「國血國用」不僅是一句口號，更是臺灣醫療韌性的具體展現。為建立國血製劑缺藥預防機制，除掌握國內市場需求趨勢外，更建立國內庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量，也積極洽詢並規劃多來源的血液製劑製造廠，以因應緊急突發的狀況，在全面推動血漿運用效率與製程技術提升之下，目前已研發出第二代免疫球蛋白製劑，濃度更好，還可於室溫傳送、儲藏。

此外，血液基金會特別舉辦校園捐血海報比賽，鼓勵年輕世代關注捐血議題，目的是希望讓年輕學子透過視覺創作，更深入理解「自願無償捐血」的價值與「捐血是一件可以被討論、被共感的社會議題」，而每一件作品，都是一種參與社會的方式，讓更多年輕人意識到自己其實可以做的更多，並一起加入捐血的行列。