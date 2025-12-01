115年教召名單上線！查詢系統一開爆量 網民自嘲：查了像在「自動報名」

115年度教育召集（教召）名單自今（1）日凌晨0時起正式開放查詢。 圖：張良一/攝 (資料照片)

[Newtalk新聞] 後備軍人注意！115年度教育召集（教召）名單自今（1）日凌晨0時起正式開放查詢，不少民眾一早就湧入後備軍人網路服務平台，擔心明年行程是否會與14天的新制教召重疊。然而網路上多年流傳的「查詢＝自動報名」迷思也再度引發討論，網友以過來人無奈笑稱：「我查過幾次就中幾次，根本是報名系統。」

全民防衛動員署後備指揮部今日宣布，明年度各項召集資訊已全面上線，後備軍人可自行登入系統查詢是否被編入召訓名單。官方也特別強調，所有名單均依規定編組，「不會因為有沒有查詢而影響是否被召」。

教召查詢一開放，PTT上便湧現許多心得分享。有網友無奈表示：「兩週前才剛解召，結果明年又被編進去，這次還更遠。」也有人回憶：「長官說兩年一次，結果明年還是有我。」但同時也有不少民眾反駁迷思，強調「每年都查，從沒被召」、「退伍後年年查，只中過一天的」，認為「查了就會中」只是民間玩笑。

新制教召須連續14天，不少後備軍人擔心明年已有旅遊、出國或升學規畫，提前查詢至少能做好心理準備，必要時及早調整行程，以免召集令突然寄到手上「措手不及」。

國防部也提醒，若於系統公告召集日程後，仍以「出國觀光旅遊」為由申請免除，將不予核准；若刻意出國規避教召者，更可能面臨刑事責任。官方呼籲後備軍人務必配合規定，切勿心存僥倖。

115年度教召查詢已於今（1）日正式開放，後備軍人可上網確認自身狀況，避免影響明年行程安排。

