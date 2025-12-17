115年敬軍慰問社團授旗 宜蘭縣宏鎰集團參與盛會

【民眾新聞葉柏成台北報導】中華民國軍人之友社今（17）日在台北市花園大酒店二樓國際廳舉辦「中華民國115年敬軍慰問社團授旗典禮」，宜蘭縣敬軍團代表「宏鎰集團」董事長林以勝及宜蘭縣進出口公會理事長林基財在宜蘭縣軍人服務站何中南站長及該集團尹華忠經理（前宜蘭軍人服務站站長）陪同下應邀出席，由國防部副部長徐斯儉授旗，令宜蘭縣敬軍團林董事長、林理事長深感榮幸。

《圖說》宜蘭縣敬軍團代表宏鎰集團董事長林以勝〈右〉與國防部副部長徐斯儉。〈宏鎰集團提供〉

宜蘭縣敬軍團出席人員「宏鎰集團」董事長林以勝指出，「宏圖偉業心懷國，鎰義熱血澤蘭陽，集團鼎力助軍隊，團結力量衛家邦」這是「宏鎰集團」在敬軍慰問及行善不落人後的愛國目標及行善信念。

他表示，今天非常榮幸能參加今年的授旗典禮，未來將以實際行動參與敬軍、慰訪活動，提供官兵最實質的鼓勵，提升國軍官兵士氣。

《圖說》中華民國115年敬軍慰問社團授旗典禮合影。〈宏鎰集團提供〉

今天授旗典禮由理事長黃呈琮主持，國防部副部長徐斯儉等人出席與會，並代表感謝各界對國軍的支持和與協助敬軍活動的熱忱。