115年文化幣元旦起領用 13至15歲納入常態發放

記者劉昕翊／臺北報導

文化部今年發給16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣；為持續推動藝文體驗向下扎根，明（115）年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，全國13至22歲青年每人皆可領到1200點文化幣，並於1月1日上午8時正式開放領用。

文化部今（29）日舉辦115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，由行政院長卓榮泰、文化部長李遠，以及光仁高中國中部同學共同出席。李遠表示，「文化幣是個不斷長大的吉祥物」，從明年開始，13至22歲總共有「10年」，每一年都可以領用文化幣，「我稱這個世代叫做『文化幣世代』」，而文化幣對年輕人來說「是一種權利也是一種義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗；至於義務則是這些使用的文化幣將全部挹注於臺灣藝文產業，鼓勵臺灣的出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。

廣告 廣告

文化部說明，出生日期於93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至明年12月31日止；沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

另外，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於明年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級，過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊，讓文化幣好用又好玩。

文化部強調，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集／展會、藝文體驗、社區文化小旅行等，各項文化幣加碼優惠包括，國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。

文化部今（29）日舉辦115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，由行政院長卓榮泰、文化部長李遠，以及光仁高中國中部同學共同出席。（記者劉昕翊攝）

文化部長李遠表示，從明年開始，13至22歲總共有「10年」，每一年都可以領用文化幣。（記者劉昕翊攝）

明年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，全國13至22歲青年每人皆可領到1200點文化幣，並於1月1日上午8時正式開放領用。（文化部提供）

為持續推動藝文體驗向下扎根，明年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，全國13至22歲青年每人皆可領到1200點文化幣。（文化部提供）