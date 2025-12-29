115年文化幣元旦開放！13－22歲都有1200 領取方法一次看
文化部今年發給16－22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13－15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80％，消費金額近15億元，其中13－15歲領取率近70％。為持續推動藝文體驗向下扎根，行政院長卓榮泰、文化部長李遠今天（29日）在記者會上正式宣布，明年起，13－15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13－22歲青年每人都可以領到1200點文化幣，並宣告115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。
卓榮泰表示，文化幣從前年首先發給18－21歲，到去年常態化發給16－22歲1200點，直到今年除了原來16－22歲外，開始試辦13－15歲每人600點文化幣，雖然試辦的首年因為只有600點，所以使用率只有67％，但是相信明年13－22歲全面性發放1200點，領取率一定會大幅提升，「鼓勵大家早點領、早點用、早領早享受」。
李遠說，文化幣對年輕人來說「是一種權利也是一種義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗，也可以利用各種加碼，讓文化幣無限長大；至於義務則是這些使用的文化幣將全部挹注於臺灣藝文產業，鼓勵臺灣的出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。
文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。
文化部表示，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊，讓文化幣好用又好玩。
文化部指出，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。文化部也呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。
