115年斗六圓環元旦晚會 玖壹壹、麋先生接力炸場 太平老街特色萬盞燈籠吸睛

一一五年斗六圓環元旦晚會邀請玖壹壹、麋先生接力炸場，太平老街特色萬盞燈籠超吸睛。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

迎接二○二六年嶄新篇章，斗六市公所一月二、三日連續兩晚，在斗六圓環舉辦「一一五年雲林上場–斗六圓環元旦晚會」。縣長張麗善、市長林聖爵廿九日宣傳揭曉活動亮點，打造結合流行音樂、科技光影與熱鬧市集城市慶典。

市長林聖爵指出，活動雲林縣府補助三百萬元、公所自籌一五○萬元，共計四五○萬元，打造精彩元旦晚會活動。一月二日首日主打全齡同樂，由親子最愛MOMO家族暖場，並有創作才女魏嘉瑩、核果人NUTS等輪番上陣，最後由嘻哈天團「玖壹壹」引爆全場熱情；一月三日則主打獨立樂團風，集結163braces、公館青少年等新生代力量，最終由金曲樂團「麋先生MIXER」用獨特的搖滾深情收尾，將斗六圓環打造為大型戶外音樂派對。

林聖爵說，迎接二○二六年嶄新篇章，首度引進長達約七十公尺的「LED燈飾畫」，這創新的科技藝術裝置將環繞圓環周邊，以流動現代光影點亮夜空，展現不同於傳統燈會的科技美學。邁入第九年「太平老街燈籠」，已懸掛國中小及親子共繪萬盞具在地特色燈籠，從圓環一路延伸至斗六福德宮，每一盞燈籠都充滿童趣與對土地的祝福。同時為豐富參加活動民眾感官體驗，活動期間將太平路封街規劃成「光映市集」，光影交織的漫步體驗配合晚會，展現獨特節慶氛圍。

（記者陳正芬攝）

此外，為增添元旦新年喜氣，現場佈置更融入國旗配色元素，讓民眾漫步在燈籠與布幔交織光廊下，感受濃厚節慶氣息。網羅在地特色小吃與文創商品，讓民眾在欣賞水舞與聆聽金曲的同時，也能品嚐熱騰騰斗六美食，選購精緻文創商品，享受最愜意元旦假期。現場「太平老街燈籠合影打卡」，民眾只要拍照打卡，即可兌換限量螢光棒（前五百名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共二千五百份），讓民眾人手一支螢光棒，將晚會點綴成璀璨星海，誠摯邀請全台民眾元旦假期，親子共遊造訪斗六，體驗結合聽覺、視覺與味覺的音樂盛宴。