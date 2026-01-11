115年斗六燈會璀璨啟燈 「馳光之翼」照亮斗六新年夜空

▲115年斗六燈會」璀璨啟燈，「馳光之翼」照亮斗六新年夜空。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】璀璨主燈「馳光之翼」閃耀夜空，千人爭睹純白獨角獸展翅風采「115年斗六燈會」啟燈晚會（10）日晚間於膨鼠森林公園盛大登場，夜幕低垂後主燈「馳光之翼」隨著倒數亮燈，純白獨角獸展開光彩奪目的翅膀，瞬間點亮整座園區，吸引大批民眾拿起手機搶拍，現場驚呼聲與掌聲此起彼落，為斗六新年夜空揭開序幕。

水鼓震撼開場揭開序幕，光影裝置與音樂交織夢幻燈光世界

啟燈晚會由氣勢磅礡的水鼓表演揭開序幕，鼓聲震撼全場，緊接著舞台燈光全開，多組藝文團體輪番登場，現場氣氛熱烈。隨後主燈啟動儀式在倒數聲中登場，燈光裝置沿著園區逐一亮起，搭配音樂與光影變化，讓民眾彷彿走進夢幻燈光世界。

結合超人氣IP與在地元素，打造全齡共遊的互動式光影樂園

今年斗六燈會以「馳光之翼」為主題，斗六市長林聖爵特別提到，今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，主燈以乘風翱翔的獨角獸結合雲朵與彩翼，象徵斗六邁向幸福與希望。燈區內除主燈外，還規劃多組互動式光影裝置，融入變種吉娃娃、在地農產等趣味元素，不少親子駐足合影，小朋友追逐燈影、笑聲不斷，燈區人潮絡繹不絕。

新生代樂團接力熱唱，小丑魔術秀增添親子歡樂時光

舞台節目方面，有小丑雜耍與魔術秀，讓親子觀眾在賞燈之餘，也能享受輕鬆歡樂的藝文表演，展現膨鼠森林公園全時段、多元使用的夜間魅力。市公所邀請小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORN等新生代音樂代表接力演出，台下觀眾隨著音樂揮舞雙手、跟著節奏合唱，成功吸引年輕族群聚集。

日夜皆美帶動觀光熱潮，邀請民眾感受斗六新春魅力

現場同時舉辦「與燈具合影打卡」活動，民眾排隊兌換限量馬年小提燈，可愛小提燈陪著大小朋友穿梭於膨鼠森林公園中，增添濃厚過節氣氛。今年的燈會不僅是一場視覺饗宴，更是展現斗六城市活力的重要舞台。斗六市公所團隊用心規劃，將傳統燈藝與現代科技結合，並引入年輕世代喜愛的元素，期盼吸引更多族群走進斗六。林聖爵市長強調，歡迎全國民眾利用新春假期來到斗六，白天可以走訪太平老街品嚐在地美食，夜晚則來到膨鼠森林公園漫步賞燈，透過「日遊老街、夜賞燈會」的行程，帶動在地的餐飲與觀光人潮，讓斗六這座幸福城市在新年期間持續發光發熱 。