115年新北出口拓銷團招募中 助企業進軍中東市場





115年度出口拓銷團報名開跑，為協助新北企業開拓新興市場，新北市政府預計於明(115)年4月率團前往沙烏地阿拉伯，參加國際知名的「LEAP 2026 中東國際先進科技展」，設立新北市形象專館，展示新北亮點企業與產品實力；展後赴阿曼舉辦實體貿易洽談會，協助企業搶攻中東市場、拓展海外商機。

經發局長盛筱蓉表示，中東地區積極推動經濟轉型，聚焦智慧城市、AI應用、再生能源、醫療科技、資安等多元產業，與新北與新北市AI、ICT等產業優勢高度契合，其中，「LEAP中東國際先進科技展」為中東地區規模最大的科技展會，今(114)年該展會吸引來自全球逾1,800家廠商參展、17萬人次參觀，為國際企業進入中東與北非市場的重要門戶，也是中東科技創新與投資鏈結的關鍵平台。

115年度新北市出口拓銷團由新北經發局主辦，首站將於沙烏地阿拉伯參加為期4天之「LEAP 2026 中東國際先進科技展」，集中展出新北優質企業與產品，爭取中東買家訂單。展覽結束後，將前往阿曼與當地商業組織、潛在商業合作夥伴等進行貿易洽談，一次報名可享雙倍效益，歡迎把握難得機會。

經發局提醒預計招募20家新北企業，聚焦電子產品、資通訊設備、醫療及生物科技、綠能科技產業及相關智慧城市產業鏈，報名期限至114年11月30日止，歡迎踴躍參加！詳細資訊請洽經發局官網（網址：https://reurl.cc/pKyMOZ），或電洽(02)2960-3456分機5483林小姐，由專人提供諮詢服務。





