115年新北模範移工選拔開跑 勞工局邀各界踴躍推薦





新北市移工數量近10萬名為全國第3，為感謝並鼓勵移工朋友對經濟、社會的貢獻，勞工局持續辦理模範移工選拔活動。即日起至明年1月2日止，凡在新北市工作1年以上，不限同一雇主，持有效聘僱許可並在臺合法居留，且前5年未獲選新北市模範移工，均可參加。預計將選出10位表現優良的移工，在115年五一勞動節辦理表揚活動，給予最高的肯定與鼓勵。

今年獲選模範移工的印尼籍雅妮(ANDRIYANI)，在台期間照顧只有智商不到五歲的被看護者「妹妹」，在雅妮細心的照料下，妹妹從需要鼻胃管進食，到現在已拔出鼻胃管自行用餐。雅妮無微不至的陪伴，妹妹也漸漸地好轉，這如同家人般的給予妹妹關愛，都讓家屬感到萬分欣慰，更稱讚雅妮是不可或缺的好幫手及家人。

勞工局歡迎雇主、仲介公司、各國駐臺辦事處、移工民間服務團體或社會大眾踴躍推薦報名參選。獲選之模範移工將接受公開表揚，並頒給獎座及獎金6000元。入圍決選移工亦將頒發3000元獎金以資鼓勵。相關活動資訊可至「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）網站首頁，透過關鍵字查詢「模範移工」下載簡章，如對本活動有相關疑問，歡迎向勞工局外勞服務科（02）29603456分機6477廖小姐洽詢。



