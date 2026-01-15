115年新竹縣茶花節「茶花原樹」本週休二日登場

新竹縣茶花節「茶花原樹」本週休二日文化局廣場「原味」登場，今年特別結合台灣原住民元素呈現茶花之美。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

一一五年新竹縣茶花節「茶花原樹」本週休二日在文化局廣場舉辦，今年活動特別結合台灣原住民元素呈現茶花之美，除了阿美族舞蹈、原民美食、原民文創，凡參加付費活動者可獲贈茶花苗，特定時段穿著整套原住民服飾打卡，還可獲得神秘小禮物。

縣長楊文科表示，茶花是新竹縣的縣花、是中國十大名花之一、也被全球時尚牌的服裝、配件廣泛運用在設計中，歡迎大家相約賞茶花迎新春。

農業處表示，從花蓮移居新竹的原住民團體，將搭配韻靚、中崙舞蹈團及御風太鼓團，結合原民及茶花元素，舞出阿美族豐年祭的熱情及活力。

農業處說，一月十七日至二月一日在文化局美術館展出西畫大師洪東標帶領的水彩創作研習班，以山茶花為主題創作，素人畫家?家馨也結合茶花畫作、茶花文創絲巾、裝置藝術一併展出。配合「茶花原樹」主題，二十多幅展出的畫作中，有將茶花變身女帽裝飾、原住民豐收、還有茶花和縣鳥五色鳥同框。在地藝術家匯客巿蔣育?也帶領學員設計以「茶花原樹」為主題花藝展出。活動內容還有茶花手作DIY、茶花雕塑DIY、贈送茶花苗及文創攤位等。

新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英表示，文化局美術館長廊展出七十盆包括芙蓉香波、紫丁香、新那蒙新蒂、東戀、喬伊肯德力特、越姿、越之乙女、夢娜玫瑰、姬、金茶花、宮廷歌舞、廣東粉、海棠、貝拉、西莉米契爾等樹種的茶花。

另外，學會也彙整縣轄內二十處之私人茶花園區相關資訊，結合各旅遊景點，二月底前規劃浪漫茶花遊，報名請洽新竹縣茶花園藝研究學會粉絲頁。