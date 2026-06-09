115年日本腦炎本土首例 60多歲女性住院中

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）疾管署今天公布今年首例日本腦炎本土病例，為南部60多歲女性，因發燒、意識不清等症狀就醫，住院中；住家緊鄰稻田、溝渠、鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，同住家人無疑似症狀。

根據衛生福利部疾病管制署官網，日本腦炎列為第3類傳染病，是一種感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介；流行季節主要在每年5至10月，病例高峰通常出現在6至7月。

廣告 廣告

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，國內出現今年首例日本腦炎本土病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期無國外旅遊史，具糖尿病等慢性病史，6月2日開始出現發燒、意識不清及昏迷等症狀就醫，後經醫院通報及採檢確診。

郭宏偉簡報說明，個案目前仍在加護病房治療中，同住6名家人均無疑似症狀；個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。

疾管署統計，今年累計1例，與去年同期相當；2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。

「大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀。」防疫醫師黃柏翰提醒，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，黃柏翰表示，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。

疾管署呼籲，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。（編輯：管中維）1150609