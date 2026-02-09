115年春安工作起跑 三大主軸讓市民安心過好年

115年春安工作起跑，林欽榮(中)親臨苓雅分局為警察弟兄加油打氣。 圖：高雄市警察局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府警察局局長近日異動，新任局長趙瑞華上任後，治安警政工作無縫接軌，115年加強重要節日安全維護工作，2月9日22時起至2月23日24時止實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。此外，秉持市長陳其邁「緊、緊、緊」的指示原則，高市警有案必查、有案速破，9日在左營區發生熟人間侵占車輛及新台幣240萬元現金，警方於2小時內就緝捕嫌犯到案，並追回車輛及款項，充分展現高雄警方對於重大治安事件的偵辦效率，趙瑞華親自前往左營分局頒發慰勉金及破案茶，將陳其邁的肯定第一時間傳達給有功同仁，並肯定運用科技辦案展現高效率偵辦量能。

廣告 廣告

加強重要節日安全維護工作首夜，高雄市政府警察局動員17個分局與外勤大隊、隊共520名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，副市長林欽榮亦親臨苓雅分局，為警察弟兄加油打氣，展現決心，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，淨化農曆春節前社會治安環境，讓市民平安快樂過好年。

過年期間，民眾都會把握時間安排返鄉團圓或闔家出遊，其中針對高市2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山(平安燈會)、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名熱門景點及活動，已訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

如有交通壅塞狀況，各分局及交通警察大隊成立之「交通快速反應編組」，立即趕赴現場排除，並上線警廣說明現場狀況，以機動、彈性與即時交通疏導等作為，展現警察執行力，達成春節交通順暢之目標。

警察局呼籲，春節前後金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站、年貨商街等交易熱絡，現金流動頻繁，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪行為，請業者對整體環境設計進行重新檢視及加強安全維護，以強化自我防護功能。另金融機構也要做好員工自衛編組演練，防止被搶，讓民眾提款更安心。

趙瑞華表示，去年本市主要治安指標案類暴力犯罪、竊盜犯罪及詐欺犯罪等，高雄暴力犯罪件數31件，為六都最低，其中槍擊案全年發生數為3件，和109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

至於幾起媒體與社會矚目之重大刑案，均在最短時間內全數迅速偵破，緝捕犯嫌、安定民心，治安工作沒有假期，警察局會持續防制街頭暴力，遏止幫派活動，淨化治安環境」。年假期間，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

趙瑞華表示，從9日開始，高雄市警力將全面投入春節前夕及春節期間的擴大臨檢與路檢勤務，目的只有一個，就是守護高雄市民的安全，讓市民能夠安心過好年，同時也提醒同仁，在執勤過程中務必注意自身安全，不只要讓市民放心，更要讓家人放心。

※Newtalk提醒您：

#遇到家暴事件，請撥打113保護專線。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大寮、林園初選民調關鍵時刻 陳其邁公開推薦：唯一支持張耀中

陳致中陪同推薦 湧言會黃雍琇小港二苓市場拜票

高市府警察局動員大批警力加入115年春安工作。 圖：高雄市警察局/提供

春安工作首夜，高雄市擴大路檢勤務。 圖：高雄市警察局/提供

高市春安工作首夜，擴大八大行業臨檢。 圖：高雄市警察局/提供