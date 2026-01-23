115年春節亞洲訪團公演 僑委會彰化演藝廳授旗

序幕「啟源」，以晶球作為意象，象徵天地氣韻，萬物新生，生命的脈動被喚醒

5幕「新生之光」之「白虎」橋段，以手拿圈、小武術等技巧呈現白虎的剛猛與靈動

僑委會文化訪問團行前公演大合照

僑委會副委員長張良民親自授旗予訪問團團長、臺灣特技團團員楊益全

為了展現臺灣文化軟實力，僑務委員會籌組的「115年文化訪問團春節亞洲團」22日晚間在彰化員林演藝廳舉行海外行前公演暨授旗儀式。這次訪團由僑委會副委員長張良民親自授旗，象徵臺灣文化出訪任務正式啟動。行前公演由國立臺灣戲曲學院附設「臺灣特技團」擔綱演出，訪團隨後將前往印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及日本等國，展開春節期間的國際文化巡演。透過行前公演，讓國內觀眾搶先欣賞即將於海外呈現的節目內容。

國立臺灣戲曲學院表示，這次公演「島嶼流光‧藝動臺灣」（The Vibrant Taiwan），以特技表演為核心，融合現代舞蹈與小提琴音樂，呈現跨界藝術的獨特魅力。節目以東方上古文化「四象」，也就是以青龍、白虎、朱雀、玄武為主題，結合當代舞臺語彙，打造一場兼具傳統精神與現代美學的精彩演出，為農曆春節帶來吉祥平安之意。

「115年文化訪問團春節亞洲團」將於2月至3月間，前往印尼泗水、菲律賓馬尼拉、泰國清萊與曼谷、馬來西亞雪蘭莪與沙巴，以及日本大阪與橫濱等等5國8個城市，舉辦8場巡迴演出，讓海外僑胞與當地觀眾透過藝術深化對臺灣文化的認識。