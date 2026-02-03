115年春節及228連假交通疏運措施出爐

記者古可絜／臺北報導

為滿足民眾在春節及和平紀念日連假期間返鄉、出遊需要，高速公路循例在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時；省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，提早避開道路壅塞情形。

為減輕連假期間道路壅塞情況，高鐵透過增開475班次，臺鐵全線加開500班次，國道客運日均開行約6,500至7,000班等方式；另連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施，民眾可至TPASS2.0官網（https://tpass.thb.gov.tw/tpass/）登記會員享折扣。

為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1,812航次、38.9萬座位；針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程，而在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次，並持續關注天候狀況，做好應變機制。

春節連續假期國道交通疏導措施。（交通部提供）

和平紀念日連續假期國道交通疏導措施。（交通部提供）

蘇花路廊管制措施。（交通部提供）

雙鐵疏運措施。（交通部提供）

國道客運優惠措施。（交通部提供）