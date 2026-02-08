115年春節及228連假 出勤工資給付一次看

一一五年春節及二二八連假，出勤工資給付一次看。(南投縣府提供)

依據勞動基準法第三十七條及第三十九條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給，雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給。

鑑於紀念日及節日實施條例公布施行，一一五年春節連假新增小年夜（除夕前一日）為國定假日，即自農曆十二月末日之前一日至翌年一月三日計五天國定假日，後迎接二二八和平紀念日亦為國定假日，依據政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點第三點規定，小年夜（二月十五日）於次一個上班日（二月二十日）補假，二二八和平紀念日於前一個上班日（二月二十七日）補假。

縣府社會及勞動局提醒事業單位及雇主，和平紀念日、除夕及春節為俗稱之國定假日，應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。如果國定假日當天遇到員工原本的休息日、例假日，則必須另外在「工作日」安排員工補假一天，不論「全職人員」或「兼職、工讀生」都適用，補休日期沒有硬性規定何時要休完，由勞資雙方自行協商決定，但必須明確約定補假日期。另外如原本訂好的補假日無法讓員工休息仍要上班，依法加班費要用「國定假日加班」情況計算，需加倍給薪。

各事業單位排班與營運方式多元，如採排休制之事業單位或雇主，例如服務業、餐飲業等，國定假日或休假日期可能不一，可經勞工同意將國定假日與其他工作日對調實施，但應明確排出調移之休假日讓勞工了解，應將「國定假日」、「休息日」及「例假日」，事先釐清假別，以正確計算加班費之倍率，減少爭議發生。

事業單位及雇主比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，雇主如有需要勞工於春節連假或二二八連假期間加班，其各日出勤及工資給付規定如下：

一、國定假日（二月十六日至二月二十日、二月二十七日）：出勤者應加發一日工資。超過八小時部分：九至十小時加班費為1.34倍計算；十一至十二小時加班費為1.67計算。

二、休息日（二月十四日、二月二十一日、二月二十八日）：出勤者依休息日給薪：前二小時加班費為1.34倍計算；第三至八小時加班費為1.67計算；第九至十二小時加班費為2.67倍計算。

三、例假日（二月十五日、二月二十二日、三月一日）：原則上不得使勞工出勤，但如符合勞動基準法第四十條第一項規定（因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時），並經勞工同意及主管機關核備後，即可在當日出勤，雇主應加發一日薪資另再提供補休一日。第九至十二小時加班費為二倍計算。

縣府社勞局林志忠局長特別呼籲各事業單位及雇主遵守勞動法規，共同維護勞工權益，營造友善的勞動環境，共創勞資雙贏。事業單位或勞工朋友如有勞動權益等問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。