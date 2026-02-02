115年春節年貨傳統市場 基警加強交通疏導好過年

MEITU 20260202 100701667 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為應春節前大量購物人、車潮，基隆市警察局自2月13日至16日，將規劃警力加強轄內各大型傳統市場周邊道路交通疏導勤務，時段為8時起至14時止，屆時將於6處傳統市場(仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場)結合義交協勤進行交通疏導，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。

相關管制重點措施如下：

一、仁愛市場：仁四路段(愛三至愛二路口)、愛二路段(仁二至仁五路口)疏導管制並禁止車輛進入(機、貨車除外)；開放愛二路段(仁三路至仁四路間)汽車停車格供貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。

二、成功市場：成功一路107號前(郵局側)約15格機車停車格管制禁停，並加強周邊違停車輛驅離。

三、信義市場：信二路段單號義六至義七路停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規劃為行人徒步區；開放義六路信義君悅至柏悅府前道路供機車臨停，信二路段雙號自234巷至義七路口供機車停放。

四、南興市場：崇智街(明德一路至光明路段)執行疏導管制並禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。

五、安樂市場：安一路、樂一路口於9-12時進行三色號誌管制，同時於觀音橋兩側設置交通錐管制以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。

六、果菜市場：自2月13日起麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道彈性規劃為市場出口專用車道。

基隆市交通警察隊表示，年節前夕採購人潮眾多，請民眾外出採買年貨時，儘可能搭乘大眾交通工具，避免塞車之苦及停車困擾。此外，警察局持續推動「行人友善」、「行人有序」及「路暢專案」，加強取締車輛不停讓行人、行人不依規定穿越道路及違規停車，呼籲用路人共同遵守交通規則，維持交通順暢與安全，讓民眾平安好過年！