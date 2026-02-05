115年春節敬軍餐會 張溫德:感謝國軍守護家園

115年春節敬軍餐會。(台北市兵役局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市兵役局五日表示，隨著農曆春節的臨近，台北市副市長張溫德於四日與市議會及工商界共同舉辦了「一一五年春節敬軍餐會」，以宴請北部駐軍並致贈慰勞金，表達對國軍的關懷與祝福，並藉此鼓舞士氣。

張溫德代表市長蔣萬安及全體市民，向國軍將士致以崇高的敬意，感謝他們在過去一年中在戰備演訓及國家安全方面的辛勤努力。他提到，去年成功舉辦的「二零二五城鎮韌性演習」不僅強化了台北市的防衛韌性，也提升了市民的安全感。

此次敬軍活動由市政府、市議會及多個協會共同主辦，受邀單位包括陸軍後勤指揮部、國防部後備指揮部等，共計四十九個駐軍單位。活動的目的是感謝官兵的奉獻，並呼籲全體市民支持國軍。

在餐會上，張溫德向各部隊長表達慰問，並贈送春聯以祝福他們春節愉快。他同時邀請工商界代表及部隊長參加將於二月二十五日至三月十五日舉行的「二零二六台北燈節」，期望為市民及官兵帶來美好的回憶。