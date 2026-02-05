115年春節農漁畜產品供應量能大增 滿足年節需求

農業部農糧署陳啓榮副署長說明春節期間民生物資供應情況。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，農業部已全面展開各項因應作為。在物資供應方面，農業部積極輔導各類農產品批發市場，加強貨源調配並確保作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨，其中，蔬菜供應量能較平常日增加31%、水果增加24%、花卉增加140%、毛豬增加24%、禽肉增加7-17%、水產增加31%，確保國人於春節期間可以買到充足且優質的農產品。另經濟部持續掌握應節前民生物資價格持穩，讓國人能在春節期間安心採買。

跨部會穩定物價 油氣凍漲、稽查食安

除了確保量足，政府亦致力於穩定物價與食品安全。經濟部已宣布國營事業穩定物價措施，春節期間（2/16-2/23）汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價。台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價維持不變，並於蜜鄰超市設置平價專區。在食品安全方面，農業部持續與相關單位執行「農產品聯合稽查」，針對市售國產茶及牡蠣進行產地標示查核，確保民眾買得安心、吃得放心。

邊境防疫嚴陣以待 呼籲全民共同配合

鑒於春節期間為人流與物流的巷入境高峰，疫病入侵風險增加。農業部強調，去年國內唯一非洲豬瘟案例場已落實管控且無擴散風險，但面對即將到來的考驗，各部會將持續嚴格執行邊境防堵。各地方政府若遇疑似疫情，應立即通報並落實聯防機制。農業部與邊境查緝機關已嚴陣以待，達成「防疫不打烊」目標，並呼籲民眾返台或網購時，切勿違規攜帶或輸入境外動植物產品，共同守護本土產業。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2026六堆園區新春精彩展演 福袋抽黃金好事連連

威力彩9.7億今晚開獎！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運爆棚