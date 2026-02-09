115年春節連續假期屏南地區省道疏運措施

今年春節連假台一線水底寮路段壅塞時，公路局南區養護工程分局規劃替代道路路線圖。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

一一五年為期九天春節連續假期將屆，交通部公路局南區養護工程分局將啟動屏南地區省道疏運措施。

南區養護工程分局表示，屏南交通主要有往返台東及恆春地區旅遊車潮，為紓解龐大車流，將在台一線、台九線及台二十六線進行相關疏導措施。

其中台一線路段，水底寮五岔路口-枋山鄉嘉和路段實施調撥車道，依車流量狀況二月十七、十八日實施南下調撥，沿線封閉非必要的中央分向島缺口，疏解返鄉及南向旅遊之車流；二月十九、二十日，依車流量狀況實施南下或北上調撥，沿線封閉非必要的中央分向島缺口，疏解南向旅遊及北返之車流；二月二十一日依車流量狀況實施北上調撥，沿線封閉非必要的中央分向島缺口，疏解北返車潮；二月二十二日，依車流量狀況機動性實施調撥及分流。

替代路線，南下台一線佳冬戰備跑道四三一Ｋ處左轉屏一三二線接縣道一八五線沿山公路回台一線；北上台一線四三九Ｋ沿山公路路口處右轉縣道一八五線沿山公路轉屏一三二線回台一線。

枋山鄉楓港路段~枋山大橋實施調撥車道，為疏解收假大量自台東或恆春地區北返車潮，依車流狀況，二月二十、二十一日及二月二十二日機動性實施北上調撥，沿線同樣也會封閉非必要的中央分向島缺口。

至於台九線路段，二月十四~十八日新路路段實施北上車道漸變段縮減，實施時段上午八時至下午三時，視車流狀況解除或延長；二月十九~二十二日獅子鄉雙流社區實施南下車道漸變段縮減，實施時段中午十二時至晚上七時，視車流狀況解除或延長。

台二十六線路段，墾丁路（夏都酒店~小灣海水浴場路段）及大灣路二側禁止停車、臨時停車；連續假期墾丁大街人車採分流管制，每日下午六時至晚上十時，南下往墾丁車輛，請在墾丁牌樓前右轉大灣路南下，北上車輛請在墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。

南區養護工程分局請用路人多加利用公路局「幸福公路ＡＰＰ」查詢路況，另可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。