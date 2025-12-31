115年春節離島第2波加班機 逾1.2萬座位1/6開賣
（中央社記者余曉涵台北31日電）因應春節返鄉及旅遊需求，民航局今天宣布針對澎湖、金門規劃第2波加班機，共提供1萬2138個座位，將於明年1月6日下午6時起開放旅客訂位。
明年農曆春節從2月14日至22日有9天假期，交通部民用航空局規劃2月13日至23日為航空疏運期，共計11天。
民航局今天發布新聞稿表示，115年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）日前已開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃澎湖、金門的第2波加班機。
其中澎湖航線提供6514個座位數，金門航線提供5624個座位數，總計提供1萬2138個座位數。
民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票（例如1月6日訂票者，應於1月8日下午4時前完成開票）。
民航局提醒，這次春節假期的尖峰時段115年2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及115年2月18日至2月23日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。
民航局表示，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：張雅淨）1141231
