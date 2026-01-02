



為加速推動城市減碳並落實綠色運輸轉型，桃園市政府環保局今（2）日正式公告 115 年「桃園市電動機車補助計畫」。今年市府展現強大決心，不僅延續往年的汰舊換新補助，更將補助觸角延伸至「外送騎士」與「守望相助隊」兩大族群。根據試算，特定族群最高補助金額可達44,000 元，補助金額勇冠六都，展現桃園打造永續城市的魄力。

桃園市政府環保局長顏己喨表示，桃園市推動電動機車成效顯著，目前全市電動機車數量已正式突破10萬輛大關，市占率達7.21%，在六都中位居第二。顏局長強調，今年補助的核心在於「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，不僅要達成環境永續目標，更要兼顧社會衡平性。



115年桃園電動機車補助六都第一，「七大專案」暖心登場。





根據最新計畫，一般性補助分為三類：汰換二行程機車最高補助15,000 元；汰換105年底前出廠之1至5期舊車最高補助12,000元；若為單純新購電動機車，亦有最高4,000元的補助金。

今年補助計畫最受矚目的亮點，莫過於新增的「外送騎士」與「守望相助隊」加碼專案。環保局考量外送從業人員每日行駛里程數高，改用電動機車對減碳效益卓著，特別提供3,000元加碼金；而維護鄰里安全的守望相助隊，若購置電動機車巡邏，可獲5,000元加碼，每隊名額共5名。

此外，去年大受好評的專案今年也持續推動，包括：

「婦幼E騎GO」：育有0至12歲幼童家庭加碼6,000 元。

「青壯騎行」：36至45歲族群加碼4,000元。

「青春馭電」：18至35歲青年加碼1,000 元。

「原住民樂購」：具原民身分者加碼1,000 元。

「復興區／中低收入戶」：針對偏鄉與弱勢族群加碼高達10,000 元。

環保局特別提醒市民，補助對象除需年滿18歲，且須於113年12月31日前設籍桃園市。如果是持居留證的居民，只要符合配偶設籍條件亦可申請。至於新增的外送騎士與守望相助隊專案，申請時僅需檢附相關工作或身分證明文件即可。

桃園市115年電動機車補助宣導單。

115 年度補助期間自1月1日起至12月31日止，收件期限最晚至116年1月 10日。由於各項補助專案名額有限，如「一般性補助」限量6,000名、「青壯與婦幼專案」各限量2,500名，環保局呼籲有換車需求的市民儘早辦理，以免向隅。

市民如欲了解詳細資訊，可至桃園市政府環保局官網或線上申請系統（[https://tydeposs.cc/](https://tydeposs.cc/)）查詢，或撥打洽詢專線：03-3359117。

