115年桃園電動機車補助六都第一，最高補助44,000元，外送騎士、守望相助隊加碼上路。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市環保局公告今（一一五）年「桃園市電動機車補助計畫」，延續去（一一四）年汰舊換新與新購電動機車的一般性補助，並持續推動「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」及「復興區／中低收入戶」等多元專案。今年再新增「外送騎士」與「守望相助隊」兩大加碼方案，最高補助金額可達四萬四千元，補助期間自一一五年一月一日起至十二月三十一日止，最晚申請期限至一一六年一月十日，名額有限，鼓勵符合資格的市民把握機會踴躍申請。

環保局長顏己喨二日表示，桃園市電動機車數量已突破十萬輛，市占率達百分之七點二一，居六都第二，補助金額則為六都第一，展現市府推動綠色運輸的決心。今年補助最大特色在於「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，兼顧環境永續與社會衡平。

環保局補充，一般性補助方面，民眾汰換二行程機車並換購電動機車可獲最高一萬五千元；汰換一0五年十二月三十一日前出廠之一至五期機車並換購電動機車最高一萬二千元；新購電動機車最高四千元，總名額六千名。此外，今年共推出七項加碼專案：中低收入戶或復興區居民再補助一萬元；育有0至十二歲幼童家庭可申請「婦幼E騎GO」補助六千元，名額二千五百名；三十六至四十五歲市民可申請「青壯騎行」補助四千元，名額二千五百名；十八至三十五歲市民可申請「青春馭電」補助一千元，名額一千名；具原住民身分者可申請「原住民樂購」補助一千元，名額一千名；外送服務人員可申請「外送騎士」補助三千元，名額一千名；參與巡守工作的「守望相助隊」人員購車可申請補助五千元，每隊提供五個名額。

環保局提醒，補助對象須年滿十八歲，並於一一三年十二月三十一日前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且居住於桃園市並符合配偶設籍條件；新增的「外送騎士」與「守望相助隊」專案，僅需檢附相關證明文件即可申請。市民可至線上申請系統（https://tydeposs.cc/）或桃園市政府環保局官網查詢。