115年桃市農民節表揚174獎項 張善政：持續攜手農友強化競爭力

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（3）日上午前往桃園區，出席「115年桃園市慶祝農民節大會」。張市長表示，去（114）年桃園農業成果豐碩，除農產品於國內外競賽屢獲佳績，茶葉、加工及產銷班表現亦十分出色，各級農會營運更持續成長，展現農業穩健實力。市府將持續攜手農友強化競爭力，帶領桃園農業躍上國際舞台。

張市長指出，去年桃園農業表現亮眼，青農陳士賢勇奪日本米食味大賽金賞，八德蔬菜產銷班第7班獲全國十大績優肯定，益壽及益成茶廠更橫掃英法日大獎；此外，各級農會存款達1,276億餘元、盈餘逾7億5千萬元，創歷年佳績，充分展現桃園農業在技術與經營上的深厚實力。

廣告 廣告

張市長提到，桃園農業不僅成績亮眼，更展現高度社會責任。去年花蓮馬太鞍地區發生災情，桃園農友在第一時間伸出援手，主動協助當地復原，充分展現農友跨越縣市、彼此扶持的凝聚力。

今日活動張市長親自頒獎表揚共計174個獎項，包括：全國性競賽獎項、桃園市傑出農民、傑出農家婦女、農田水利署桃園管理處及石門管理處優良水利小組組長、農糧產業生產績優及有功人員、桃園市優良農事小組組長、桃園市優良產銷班幹部、桃園市優良家政班幹部、桃園市優良青年農民、優良四健會員，以及市農會、各區農會及市場服務績優人員與20年資深績優人員等，肯定農友辛勤付出。

農業局表示，市府未來將持續以創新科技、教育推廣帶動農業轉型，打造桃園成為低碳、健康、永續的農業典範，鼓勵更多農友參與國際競賽，讓桃園農業品牌開創嶄新時代。(圖：記者劉蘇梅翻攝)