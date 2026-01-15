115年植物診療師考試8/15、8/16登場

115年植物診療師考試8月15日、16日在臺北、臺中、高雄3考區舉行考試。（考試院提供）

考試院今天(15日)召開第14屆第53次會議，考選部針對「植物診療師考試首次辦理情形」進行專案報告。去(114)年植物診療師考試於8月16日至17日舉行考試有1,253人報考， 1,159人到考，到考率92.5%，及格人數643人，及格率55.4%。今(115)年植物診療師考試預定5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在臺北、臺中、高雄3考區舉行考試。

考選部說明，植物診療師受過嚴謹訓練、能於關鍵期迅速診斷問題，並能提出兼顧效益與安全的管理方案，協助農民精準用藥、安全生產，以及植物診斷治療服務。依《植物診療師法》規定，領有植物診療師證書者，可以執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害之診斷書、防治意見書及相關植物健康證明文件之簽證業務，並可以辦理植物有害生物之診斷與鑑定、植物特定有害生物之監測與調查，以及植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用之指導與推廣，也可以進行植物生理障礙之診斷與治療，並辦理其他依法規規定由植物診療師負責之相關業務。

考選部補充，應屆畢業生也可以先報名植物診療師考試，只要取得「附條件暫准應試」資格，在考試前一日繳驗畢業證書，即可入場應試。