115年模範公車駕駛長選拔活動開跑囉 人氣咖啡機等好禮等你抽

自TPASS上路以來，公車已成為民眾重要的通勤選擇之一，為促進民眾與駕駛長間友善互動，並給予駕駛長正面肯定與鼓勵，高市府交通局自即日起至三月八日止推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」一一五年模範公車駕駛長選拔活動，民眾可利用「高雄iBus+公車動態APP」查詢目前的公車路線，並在「今日搭乘評價」中對辛勤的駕駛長投票鼓勵，就有機會抽中市值近八千元nespresso咖啡機等大獎。(見圖)

交通局今(九)日說明，「一一五年模範公車駕駛長選拔活動」自即日起至三月八日止，民眾搭乘公車時，透過「高雄iBus+公車動態APP」點選「公車動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選左側公車圖案「今日搭乘評價」，填妥資料即完成投票(抽獎資格限搭乘公車當日有效)，一天能投票兩次。投票民眾有機會抽中元的nespresso咖啡機、限定版高雄公車曬娃包以及各式商品禮券等多項好禮。

今年活動除了由民眾參與投票選出最優秀的公車駕駛長外，也希望提升民眾對乘車禮儀的認識與熟悉度，交通局將於臉書官方粉絲專頁推出「公車禮貌新運動｜大家來找碴」系列活動，邀請民眾於一月十二日至三月八日在活動貼文下方留言回答「正確的禮貌行為」，就有機會抽中TPASS高雄市區通勤月票及商品禮券，歡迎民眾踴躍參與，希望大家搭乘公車下車時也別忘了給駕駛長一個微笑感謝或口頭鼓勵，感謝他們的辛勞服務。

交通局張淑娟局長表示，為鼓勵公車駕駛長提供更貼心、細緻的乘車服務及更高品質的乘車環境，交通局持續舉辦模範公車駕駛長選拔活動，每年都獲得民眾與駕駛長熱烈正向回饋，新的一年開始，也期盼民眾能為每天堅守崗位、用心服務的駕駛長投下神聖一票，您的支持與鼓勵將成為公車駕駛長持續努力之動力。

交通局指出，「一一五年模範公車駕駛長選拔活動」票數統計最高前十四名駕駛長，可獲得模範公車駕駛長獎盃、獎狀與六千元獎金，另選出前二十名入圍的模範公車駕駛長亦可獲得獎狀與一千五百元獎金，期能激勵公車業者及駕駛長一起提升高雄市公車服務品質。詳細活動訊息可上交通局官網(www.tbkc.gov.tw)、臉書粉絲團「高雄市政府交通局」查詢。