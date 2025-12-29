115年母親節「美力媽媽」徵選 即日起受理推薦

高市府社會局一一五年「美力媽媽推薦徵選」即日起受理推薦徵選，歡迎個人或親友推薦，每人至多推薦一名，團體推薦至多推薦三名，受理截止日期至一一五年三月三日。(見圖)

社會局今(廿九)日說明，響應母親節、提升社會對母職的角色的多元認識，高市府社會局分別以七種媽媽形象彰顯母職的努力與奉獻，分別有積極投入公益服務的「毅力媽媽」、跨越文化差異新住民「新力媽媽」、在不利處境中勇敢撐家的「自力媽媽」、投入照顧身心障礙者孩子的「給力媽媽」、展現父代母職或多元型態家庭中承擔母職角色的「魔力媽媽」、勇敢逐夢自我實現的「活力媽媽」及生養三名以上子女細心教養上的「多力媽媽」來彰顯各力媽媽與眾不同的獨特性，同時希望透過「美力媽媽」的表揚活動展現多元的母職態樣。

期待美力媽媽們的美力故事能被社會看見，獲選者亦將於高雄市母親節慶祝活動接受表揚。

相關美力媽媽推薦徵選簡章文件請至社會局婦女館官方網頁（https://women.kcg.gov.tw/）最新消息下載，洽詢電話○七-三九七九六七二分機二三或二六。