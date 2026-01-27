115年永續長聯盟論壇 公私協力推動淨零轉型

記者吳典叡／臺北報導

為因應氣候變遷與能源轉型挑戰，環境部今（27）日舉辦「115年永續長聯盟論壇」，聚焦「淨零光能、深度節能、建築能效、韌性治理」等關鍵議題，邀集中央機關、地方政府及國營事業永續長及各公部門代表齊聚一堂，持續強化橫向整合與跨域合作，透過政策交流與經驗分享，深化公私協力，推動我國永續治理與淨零轉型行動。

「115年永續長聯盟論壇」今日上午在環境部多功能會議廳舉行，由擔任行政院永續長的副院長鄭麗君主持，展現中央政府對永續發展與跨部會協作的高度重視。鄭麗君指出，「淨零光能」是我國邁向2050淨零轉型的重要課題之一，政府刻正加速推動，透過公有建築、新設建築及老宅延壽等不同途徑，鼓勵增設屋頂型與立面型太陽光電；深度節能部分，行政院秉持「最好的能源就是節能」與產業界共同努力，去年已經節省108.95億度電，相當於262萬家戶用電，未來將持續仰賴ESCO產業專業診斷，協助導入科技與智慧的多元解決方案，共同提升臺灣整體能源效率。

此次論壇由公部門與產業界進行專題演講，邀請經濟部能源署副署長陳崇憲、內政部建築研究所組長羅時麒，分別說明公部門加速太陽光電布建及建築能效制度推動，東元電機公司董事長利明献帶領公司團隊，由總經理陳恆偉說明企業深度節能及ESCO實務，以及由環境部環境管理署署長顏旭明說明廢棄物處理場防災與環境韌性治理、綜合規劃司司長洪淑幸分享行政機關深度節能診斷成果及推動潛力，及循環署副署長劉怡焜說明公部門循環採購等議題，從制度設計到實務推動，深入探討各部門在淨零轉型過程中所扮演的角色與具體作法。

論壇議程最後安排經驗對談，由環境部長彭啓明主持，邀請多位與談人就公私協力，與今日關鍵議題進行深入交流，回應各界對能源轉型與環境治理的關注。

環境部表示，期盼透過持續辦理永續長聯盟論壇，凝聚跨部會共識，強化政策協同，為臺灣邁向2050淨零排放與永續發展，奠定更穩固的治理基礎。

環境部今日舉辦「115年永續長聯盟論壇」，聚焦「淨零光能」等關鍵議題，持續強化橫向整合與跨域合作。（行政院提供）

擔任行政院永續長的副院長鄭麗君指出，未來將持續仰賴ESCO產業專業診斷，協助導入科技與智慧的多元解決方案，共同提升臺灣整體能源效率。（行政院提供）