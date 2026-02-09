115年汐警春節交疏啟動 守護採買賞櫻人流車流 警民共創交通安全與順暢

MEITU 20260209 122012563 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】因應115年農曆春節連續假期（2月14日至2月22日）及前一週採買車潮，汐止警分局超前部署，於2月5日上午舉辦3場實地會勘及協調會，邀集交通部高速公路局、新北市政府交通局、國道公路警察局、汐止區公所及轄內iFG遠雄廣場、好市多汐止店等大型賣場業者，分別前往遠雄廣場、國道匝道口及好市多賣場周邊進行實地會勘。會中針對春節前一週之購物高峰及連假期間之返鄉車潮進行通盤討論，督促業者自聘交維人員於入口處實施進出管制，並現場協調各項疏導措施，確保能有效落實。

針對本次春節交通重點，預判購物車潮將於2月9日至13日湧現，而返鄉與出遊車潮則集中於2月14日至22日。為避免不同性質車流造成轄內大同路、新台五路等幹道回堵，這3場會勘除確立應變措施外，汐止分局更與國道警察、高公局及大型賣場業者建立緊急連絡方式與即時通報群組，確保雙方能隨時聯繫。若大型賣場周邊發生壅塞，將請業者啟動「滿場機制」落實交通管制作為，除設置滿場牌面提醒民眾滿場訊息外，並派員於車流尾端實施車流截斷，避免車輛於周邊主要幹道排隊影響交通秩序，同時引導車輛前往鄰近替代停車場停放；若國道匝道車流回堵至平面道路，則協調高公局實施「匝道儀控彈性放寬綠燈秒數」措施；此外，若遇國道事故或嚴重壅塞，將透過CMS資訊可變標誌及警廣即時發布訊息，引導用路人改道或使用替代道路。

此外，適逢汐止知名景點「康誥坑溪櫻花季」正值花期（1月17日至2月12日），由於賞櫻步道緊鄰遠雄廣場及新台五路1段、南興路口等交通要道，預期賞花人潮將與春節採買車流匯聚。建議欲前往賞櫻民眾，可將車輛停放於遠雄廣場或周邊合法停車場，再步行前往賞花，切勿於紅線或路口違停，共同維護賞櫻期間周邊動線的順暢與安全。

汐止分局強調，春節期間將加派警力於各重要路口及賣場周邊加強疏導，並視車流狀況機動調整管制措施。呼籲民眾前往採買或返鄉時，務必配合現場員警及義交指揮，並隨時留意路況資訊，共同維護春節期間交通順暢與安全。