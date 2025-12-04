115年汽車隔熱紙新制上路！一次看懂「前擋70%、前側窗40% 建議值」、交通部完整指引、認證流程與合格型號

午後的車流穿梭在街道上，陽光打在車窗上反射出不同深淺的光影。有些車窗明亮清晰，有些卻深得看不見車內乘客的表情。對多數台灣駕駛來說，貼隔熱紙幾乎是買車後的標配，既想隔熱、又想防眩，但若透光率太低，夜間行車就可能因視線不足而暗藏危機。





正因為這項日常習慣與安全密切相關，交通部宣布將自115年起針對新出廠車輛正式強制納管隔熱紙可見光透過率，並提前公布完整建議值、檢測標準與合格產品名單，協助車主提前因應未來法規。

廣告 廣告



隔熱紙使用新指引



交通部指出，台灣位處副熱帶地區，日照強烈、氣候潮濕，多數民眾會為隔熱、防紫外線或降低眩光而貼隔熱紙，但許多人對透光率認知不足，誤貼過深隔熱紙而影響視野，夜間及雨天尤為明顯。為兼顧隔熱與安全，公路局參考我國氣候、道路安全需求、國人用車習慣、價格可負擔性以及各國規範後，以車輛「B 柱」作為分水嶺：B 柱以前為駕駛主要視野範圍，以安全為優先；B 柱以後則考量計程車等運輸業型態與乘客安全，訂出以下建議值：



一、一般車輛

1. 前擋風玻璃：建議 70％ 以上。

2. 前側窗（A～B 柱間）：建議 40％ 以上。

3. 後側窗（B～C 柱間）：不限制。

4. 後擋（後窗）：不限制。



二、計程車

1. 前擋風玻璃：建議 70％ 以上。

2. 前側窗（A～B 柱間）：建議 40％ 以上。

3. 後側窗（B～C 柱間）：建議 40％ 以上。

4. 後擋（後窗）：建議 40％ 以上。







此外，前擋風玻璃自邊框上緣起 15 公分範圍內之黏貼皆可，但不得遮蔽行車視野輔助設備、主動安全或被動安全防護系統。

合格隔熱紙怎麼選？





交通部將於115 年起對新出廠車輛正式實施隔熱紙強制納管，實施期程將另行公告。為協助車主確認選用產品是否符合規範，公路局已先行制定完整使用指引，並透過宣導讓民眾能提前因應未來法規調整。建議車主可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區查詢，確保使用之產品符合建議值。



公路局指出，車窗明暗程度關係到駕駛辨識行人、障礙物與路況的能力，交通部已於114 年2月的「道安三箭」中將隔熱紙透光率治理列為重要政策之一，因此自3月起啟動研擬工作，完成使用指引並正式公布，同時公開建議隔熱紙品牌與型號資訊，期望提升國人對隔熱紙的正確認識，進而避免誤貼過暗產品。



為建立清楚的市場標準，公路局已要求隔熱紙業者依國家標準 CNS12381或 ISO9050 檢測可見光透過率，並送交專業檢測機構，由公路局與財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）審查後公布通過名單。截至6月底，已有12家業者、39 組型號取得測試認證，名單仍持續增加中。



公路局最後呼籲民眾、車商以及隔熱紙安裝業者，若有需求，務必至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區(https://reurl.cc/eMqvNK)，選用符合規定的隔熱紙。隔熱紙不僅關乎車內溫度，更直接關係駕駛與行人的安全視野。隨著115年新制上路倒數，選對產品就是替行車安全多上一層保障。









（圖片來源：交通部提供）

更多放言報導

客運通勤族省很大！「TPASS 2.0+」12/1起再進化：中長途兩趟就享回饋、月領最高 2,500 元，返鄉更省荷包！

桃園機場第三航廈邁向啟用關鍵階段！交長陳世凱視察北登機廊廳試營運 勉勵一線同仁精進服務、迎接年底正式啟用