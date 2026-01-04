115年消防節防火週 南投消防分隊加強宣導電器使用安全

消防局竹山分隊在大型活動中宣導防火安全。（竹山分隊提供）





南投縣府消防局第三大隊竹山分隊為強化住宅防火安全，防範電氣火災發生，於元月2日在竹山鎮菸草館辦理115年消防節防火週-電器使用安全宣導活動。鹿谷分隊也到住家宣導住警器的重要性。

全縣消防分隊近期都辦理防火宣導，對民眾宣導電器使用「五不一沒有」應注意的重要原則：用電「不」超過負載、電線「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕污損、電源插座不用「不」插、電器周圍「不」放可燃物。「沒有」商品安全標章的電器不用，以確保居家用電安全。

除了要牢記「五不一沒有」的用電原則，也呼籲民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，並定期檢視家中插頭及插座上否有累積灰塵、綠鏽或焦黑的現象；如果有使用延長線應選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品，延長線旁也要避免堆積雜物或受到物品重壓。

家中客廳及臥室應定期檢查電線是否有破損、老舊等情形，倘若有發現家中電線已使用超過20年應立即更換，以免造成意外發生。

竹山分隊也希望藉由此次宣導能提升民眾防災、及居家防火宣導觀念，降低災害發生，保障人民生命及財產安全。

鹿谷分隊也到轄內宣導住宅用火災警報器安裝，鹿谷分隊指出人們在熟睡時警覺性降低，當發現火災時，往往已經錯失初期滅火及避難逃生的黃金時機。因此安裝住宅用火災警報器，是保障全家人性命最關鍵的第一步！

根據統計安裝住宅用火災警報器，火災發生時的生存機率大幅提升。住警器能夠在煙霧濃度尚低時就發出高分貝警報，及時喚醒熟睡中的人，為您和家人爭取寶貴的黃金逃生時間。

住警器安裝重點包括安裝位置：每樓層至少1顆，臥室、樓梯、廚房都要安裝；每月按壓住警器上的測試鈕，確保住警器功能正常；住宅用火災警報器至少每10年汰舊換新1次，以確保電池與元件效能。



