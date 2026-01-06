115年申報地價開跑 南投地政處籲請留意申報期限

【記者林玉芬/南投報導】公告地價每2年辦理1次，於115年1月1日正式公告，並自115年1月2日起至1月31日(遇假日順延至115年2月2日)止受理申報地價，縣府籲請土地所有權人留意申報時程，及早完成申報，保障自身權益。



縣府地政處表示，公告地價是申報地價的標準，土地所有有權人所申報之地價係作為課徵地價稅依據。依規定，公有土地，以各該宗土地之公告地價為申報地價，免予申報。私有土地，申報地價超過公告地價百分之一百二十者，以公告地價百分之一百二十為其申報地價；申報地價未滿公告地價百分之八十者，政府得照價收買或以公告地價百分之八十為其申報地價。惟土地所有權人未於公告期間申報地價者，以公告地價百分之八十為其申報地價。

地政處指出，由於申報地價不僅是政府徵收地價稅的標準，也關係到土地所有權人的荷包負擔，請務必掌握申報期程，為便利民眾，本縣各地政事務所亦將主動通知曾於以往年度申報的土地所有權人，把握本年度申報時程。

地政處提醒，民眾除可在上班時間至各地政事務所辦理臨櫃申報外，也可使用自然人憑證，透過內政部地政司數位櫃檯（https://dcland.moi.gov.tw）進行網路申報，若以臨櫃辦理，請攜帶身分證明文件影本並填妥重新規定地價申報書（申請欄並蓋章），以利受理。