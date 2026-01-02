115年租金補貼預計1/16前陸續入帳 桃市府加速審查中

115年租金補貼預計1/16前陸續入帳，桃園市府加速審查中。(都發局提供）

記者陳華興／桃園報導

為減輕租屋族負擔，桃園市政府住宅發展處積極配合中央推動「三百億元中央擴大租金補貼專案」，全力加緊審核資格中，補貼款項預計於一一五年一月十六日前陸續撥款入帳，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

桃園市政府住宅發展處二日表示，一一五年度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，案件量眾多，申請案已高達九萬三千餘件，目前已核准約八萬件，其餘案件加速審理中；補貼金額將依據申請人條件如中低收入戶、單身或育有未成年子女等有所區別，每月每戶發放二千四百元至五千元不等，並按弱勢身分別計算加碼補助，申請者可至「三百億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢，若審核狀態顯示為「案件符合補貼資格」，款項將於一月十六日前完成入帳。

住宅處進一步說明，凡一一四年已申請通過，今年度仍符合補貼條件之案件，系統會自動將資料帶入一一五年度審查程序，由於年度審查案量龐大，內政部國土管理署己陸續分批將案件送至審核系統，市府將全力配合加速行政作業，確保在審查通過後能儘速銜接撥付，保障民眾權益。

住宅處提醒，所有申請資格、補助條件及相關規範，均以中央最新公告內容為準，若對進度或資格有任何疑問，可多加利用「三百億元中央擴大租金補貼專案問與答」專區，或電洽內政部國土管理署諮詢服務專線，亦可撥打桃園市政府住宅發展處專線進行洽詢。