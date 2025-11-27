115年移民特考刪除身高限制 三等考試新增資訊組

115年移民特考刪除身高限制。（考試院提供）

考試院院會今天（27日）通過公務人員特種考試移民行政人員考試規則第8條、第11條及第3條附表一、第5條附表二修正草案，相關調整將自115年移民特考開始適用。此次修正內容包括刪除身高限制、三等考試新增資訊組、二等考試調整考試專業科目內涵及範圍、三等及四等考試減考專業科目1科、應考資格的英檢採認年限放寬為5年，以及新增採納培力英檢。

考試院表示，經用人機關內政部全面檢視後，認定身高並非執行勤務的核心條件，因此決議刪除本考試體格檢查的身高限制。此外，為因應犯罪手法隨科技快速演變、專業需求日增，三等考試的移民行政類科新增「資訊組」，並因應實際業務需求，調整三等及四等考試的專業科目數，經減考一科後，分別列考4科及3科。

為減經應考人負擔，考試院也放寬二等及三等考試應考資格的英語檢定測驗成績採認年限，由原本報名期間前3年內延長為5年內。另外，英檢測驗種類則增列培力英語能力檢定測驗，始可採認的英檢由現行8種英檢測驗增加為9種。