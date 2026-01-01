115年竹山清水溪畔七校聯合運動大會 鯉魚國民小學登場

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣竹山鎮清水溪畔七校聯合運動大會於115年元月1日在鯉魚國小隆重登場，縣府教育處王淑玲處長代表許淑華縣長到場為選手們加油打氣，並感謝所有校長老師及家長們對孩子的關愛照顧及校務發展的付出奉獻。竹山鎮黃東睦鎮長、蔡孟娥議員、陳玉鈴議員、游顥立委辦公室主任陳金龍、縣政府秘書林孟麗及多位鎮民代表、里長、校長、家長會長、協會理事長熱烈參與，活動充滿著蓬勃朝氣，為2026年新的一年帶來新活力新希望。

此次7校聯合運動會以民俗體育為活動主軸，由揚名國際的嘉和國小扯鈴隊帶來迎賓表演、街頭藝人洪聰明退休校長及民俗體育老前輩洪高農老師帶來傳統雜技撥拉棒、轉碗、陀螺及扯鈴等精采的民俗特技表演，獲得在場所有師生的滿堂賀彩。

開幕儀式由各校運動員精神抖擻進場，並載歌載舞展現青春活力及學校特色，隨後由社區陽光隊長蔡師傅帶動七校師生於場中進行舞林大會操，開啟各項競賽活動的序幕。

清水溪畔7校聯合辦理運動大會的發展至今已將近40年，除了桶頭、瑞竹、鯉魚、過溪、秀林、中和等六所國小、還包含瑞竹國中，到場師生及家長來賓多達700多位。各校學生透過體育競賽及各項趣味競賽觀摩學習，增進社區參與及親師生校際之間的交流互動，盡情揮灑活力，爭取榮耀！

中午時段溪畔七校家長及公益團體聯合市集，除了家長準備攤位還有田家樂社區發展協會、為你社區服務協會、華山基金會竹山站、玫瑰啟能訓練中心及東埔蚋溪生態保育協會，也邀請街頭藝人開場教學。運動會壓軸為七校混合大隊接力，藉由打破各校建制進行比賽，展現學生團結合作的精神。

鯉魚國小校長曾以瑩表示，非常感謝許淑華縣長對教育的支持及重視，對學校軟硬體設備及資源，還有出國競賽學習經費的挹注，除了9月份補助鯉魚國小20萬出國比賽經費之外，為了讓學童有安全的運動空間，縣府配合災損整修跑道一併改善排水系統，加碼補助鯉魚國小辦理「操場跑道外圈水溝整建暨截根牆工程」經費1,005,923元整。加上鯉魚社區發展協會張信敏理事長爭取何勝豐議長補助款填補坑洞、整平操場、新添跑道紅土層，讓運動大會各項活動空間更加完善。

此次運動會除了縣府的支持也獲得竹山鎮公所經費支援及竹山在地廟宇紫南宮、山邊土地公及重興岩也一起共襄盛舉，贊助活動經費，過溪派出所協助交通指揮，維護鯉行路上各校親師生及其他用路人的安全。鯉魚國小非常感謝縣府及各界的愛護。

王淑玲處長表示，未來嶄新的運動場排水系統竣工後，除可讓學生有舒適安全的運動場地，另一方面也可提供社區民眾有安全、嶄新的休閒運動空間。本屆的清水溪畔七校聯合運動會，除感謝所有參與者和支持者，為這場運動會帶來了無窮的動力。這不僅僅是一場運動會，更是一次「教育的饗宴」，共同慶祝運動、友誼和社區凝聚力的盛會，我們以歡喜、誠摯的心情，邀請各界至鯉魚國小同慶，一同為清水溪畔七校獻上滿滿的祝福。（照片記者謝雅情翻攝）