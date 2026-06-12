115年第1季房價趨勢持穩 開發區與捷運沿線表現冷熱不一

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地政局指出，115年第1季新成屋指數為105.00，較前季上漲4.86%，較114年同期上漲7.04%。新北市地政局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市地政局今（12）日公佈115年第1季住宅價格指數，115年1月至3月之全市住宅價格指數分別為 99.39、101.88及100.26，整體呈現先升後回、區間震盪走勢，另大樓及公寓指數與上季相較亦呈現漲跌互現，整體持穩趨勢。

新北市地政局指出，觀察新北市8大次分區，115年第1季各區價格表現分化。三重蘆洲區2月回升約5.6%，3月小幅回落約1.2%，整體相對穩健；樹林三峽鶯歌區於2月及3月分別上漲約5.8%及3.9%，表現相對突出。新店區則於2月明顯回升約8.3%，顯示成熟生活圈與自住需求仍具支撐。相較之下，淡水區則呈現單月漲跌幅較大的震盪走勢。整體而言，各分區受交易量能、產品型態、總價帶及區域需求結構影響，短期價格波動不一，住宅市場仍呈現盤整與區域分化格局。

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在整體開發區方面，臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮及副都心頭前重劃區指數分別為 102.79、97.18、98.72及100.33。其中，臺北大學特定區較前季上漲 4.56%，顯示成熟生活機能、學區環境及區域自住需求，復加上三鶯線通車話題發酵，仍對價格形成支撐；副都心及頭前重劃區亦較前季上漲1.74%，反映重劃區在交通、商業機能與新成屋供給支撐下，仍具一定市場承接力。相較之下，淡海新市鎮及林口新市鎮指數分別較前季下跌 2.36%及1.82%，顯示部分外圍開發區在房貸條件趨嚴與買方觀望下，價格仍處於盤整階段。

地政局提到，115年第1季新成屋指數為105.00，較前季上漲4.86%，較114年同期上漲7.04%。房市雖仍受信用管制、房貸審核趨嚴及市場觀望氣氛影響，交易量能維持低檔盤整，惟受營建成本、土地成本及建商價格支撐影響，價格仍具一定僵固性，新成屋價格在成本面與自住需求支撐下，仍呈現相對穩健走勢。

捷運沿線仍具支撐力，各沿線表現分期

本季捷運沿線指數表現隨各線區位條件與產品結構有所分化，板南線板橋段、板南線土城段、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數分別為 97.61、95.68、102.19、99.08、100.27、98.80、100.87及101.72。其中，環狀線、中和永和線較前季分別上漲 4.44%、2.37%，表現相對突出，顯示具備捷運交通條件、生活機能或相對可負擔總價帶之區域，仍能吸引自住型買盤支撐。另一方面，板南線板橋段、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線則相對持穩，漲跌幅介於-0.3%至1.48%之間。而板南線土城段較前季漲跌幅為-2.86%，顯示部分捷運沿線區域仍受市場觀望、價格修正影響。

新北市政府地政局表示，地政局定期每季皆會公布6大類24項住宅價格指數及每半年公布8項住宅租金指數，共計7大類32項之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」(www.land.ntpc.gov.tw)及「新北不動產愛連網」(https://i.land.ntpc.gov.tw)，歡迎各界瀏覽指教。