115年總統、副總統賀年卡、春聯 祝福國人馬年事事順利
記者吳典叡／臺北報導
為迎接民國115年（歲次丙午）「馬」年的到來，總統府今（29）日公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，傳達總統及副總統的新春賀節之意，祝福國人馬年事事順利，榮景興盛，臺灣昂首向前。
「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」公布記者會於今日下午在總統府新聞中心舉行。總統府秘書長潘孟安表示，明年1月1日總統府元旦升旗典禮後，總統賴清德將發表新年談話，總統府也將於當日上午9時至下午4時開放，誠摯邀請全國各地的民眾前來參觀。
總統府發言人郭雅慧說，此次春聯賀詞「七喜春來」，其中數字「七」代表完美與幸運；「七喜」指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」則指新春到來，代表著春來日暖、生機蓬勃的意涵。春聯賀詞旁的「丙午」二字，在字形設計上，巧妙融入馬頭剪影的視覺意象，搭配賀詞上面的玉山剪影作為視覺起點，以玉山象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。
郭雅慧也說明發送方式與時程。其中，總統、副總統賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府縣市首長、民意代表，以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士。電子賀卡即日起，將上掛「總統府全球資訊網」 (http://www.president.gov.tw)首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件轉寄，與親朋好友共同分享祝福。
郭雅慧表示，為迎接115年春節的到來，總統暨副總統馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日起至2月13日止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾，除1月31日開放參觀時段自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至12時。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。福袋將由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布。
總統府公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，祝福國人馬年事事順利，榮景興盛。（總統府提供）
總統府公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，祝福國人馬年榮景興盛。（總統府提供）
馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日起至2月13日止，配合總統府開放參觀活動發送，未能前來的民眾，可到行政院各地方聯合服務中心洽取。（總統府提供）
福袋設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金為主色調，象徵新年喜慶。（總統府提供）
為迎接「馬」年到來，115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，傳達新春賀節之意，祝福國人馬年事事順利。（記者吳典叡攝）
