115年總預算僵局延燒…台南教育缺口逾3.4億 黃偉哲：非各界樂見

針對中央預算卡關，台南市長黃偉哲表示，想必不是社會各界所樂見，呼籲中央總預算案加速審查，讓各項經費補助及時到位。（教育局提供／曹婷婷台南傳真）

115年度中央政府總預算案持續卡關，面對中央計畫補助經費懸而未決，台南市政府教育局盤整中央補助如未能到位，預估短絀經費達3.4億元以上，市長黃偉哲表示，許多良善政策推動需要地方與中央政府通力合作，尤其教育品質提升深受大家關注，在缺少中央補助挹注下，不僅造成地方財政負擔，更罔顧校園安全衛生及教師權益，不是社會各界所樂見。

教育局指出，包括老舊廁所整建工程、中央廚房興整建工程、發展偏鄉教育相關計畫、教師課稅配套、提升教師專業及推動國民中小學課程發展計畫等，預估短絀經費達3.4億元以上，黃偉哲呼籲中央總預算案加速審查，讓各項經費補助可以及時到位，提升行政效能及教育品質。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，盤整中央經費卡關情形下，校園環境改善、偏鄉學習資源充實及教師權益保障等，所受影響最明顯。在校園環境改善方面，老舊廁所整修工程，114年獲教育部核定130校、467間廁所改善經費，另攸關師生午餐品質及校園食安的廚房興建工程經費也受影響，如未能順利執行，勢必降低校園環境安全及衛生品質。

鄭新輝說明，偏鄉學校發展經費補助，是弭平城鄉資源差距的重要政策，一旦中央經費補助未到位，會造成教育資源分配不均，影響學生學習權益與學校發展。同時，提升國民中小學教師專業推動、課程發展相關業務及教師課稅配套所需費用也受到明顯影響，直接衝擊教師專業支持與教學品質，限制教學精進及人力穩定，更造成教師權益受損。

教育局表示，各項計畫推動都有明確規畫期程，中央補助經費如一直受阻，勢必影響既定計畫執行與學校運作，造成學校人員各項行政作業負擔，甚至影響教學品質及親師生權益。

【看原文連結】