115年總預算卡關將影響僑委會運作 羅美玲籲回到專業審議 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

115年度總預算案卡關，行政院長卓榮泰喊話盼年後，立法院可以重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。立委羅美玲今（29）日表示，今天是立法院預算會期最後一次外交及委員會，但所有預算，一毛錢都沒有審，其中也包含僑委會115年度的各項重要工作預算。她呼籲在野黨，停止政治操作，讓預算回到專業審議。

羅美玲指出，僑委會為因應美國對等關稅衝擊，已開辦「美國對等關稅保證專案」，協助受影響的僑台商取得貸款保證；同時，她也針對泰國、越南豪雨災害，提供災後重建的專案保證。然而去年早已送到立法院的115年總預算沒排入審查。

羅美玲進一步說，僑委會為了配合新南向政策的增資計畫，115年度新增編列1億5百萬元「捐助海外信用保證基金」，由於是新興計畫，預算沒過，這筆經費將無從補救。除此之外，僑委會115年度多項重點工作計畫，為了培育人才、留用國際人力、擴大華語文教育等，增加擴大的計畫和預算，皆會受到衝擊。僑生學費補助、經濟弱勢的僑生將首當其衝。

羅美玲直言，這個會期都要結束了，預算卻完全空轉，真的令人痛心。她也要再次呼籲在野黨，停止政治操作，讓預算回到專業審議，不要再拖累台灣的未來。

僑委會副委員長李妍慧坦言，原本預計要擴充「海外信用保證基金」的經費無法到位，短期內雖仍勉強因應，但基金規模無法擴大，未來服務僑台商的量能勢必受限，對海外布局與產業發展都會造成實質衝擊。

李妍慧說明，自去年9月開辦美國對等關稅專案，到1月23日為止有6件申辦，累積166萬美元、累計保證金到149萬美元，目前規模還能因應，但因為這是去年度業務獲得銀行捐款7000多萬入帳，若行政院預算未過就難以擴大，對僑台商服務都會受影響。

另外，僑委會為充實台灣人力需求，擴大僑生引入，該預算案內也包括，增加僑生人數援額，以補助學費以及生輔補助，若預算未到位會受到影響。還有今年開始的第二期華語文深耕教育計劃，也都會有影響。

