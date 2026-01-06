115年總預算卡關恐衝擊TPASS 陳其邁籲立院高抬貴手

民國115年度中央政府總預算案在立法院卡關，外傳TPASS通勤月票恐因此於3月斷炊，對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，希望立法院以蒼生為念、高抬貴手，盡速審查預算，避免影響人民權益。（洪浩軒攝）

民國115年度中央政府總預算案在立法院卡關，外傳TPASS通勤月票恐因此於3月斷炊，對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，不只TPASS受影響，包括捷運建設、治水工程等補助都會受牽連，希望立法院以蒼生為念、高抬貴手，盡速審查預算，避免影響人民權益。

陳其邁表示，TPASS在六都一樣，因為總預算卡關，而造成補助款項沒有辦法下來。其實受影響的也不是只有TPASS，還有很多重大建設，例如捷運預算補助，或是治水防洪等新興計畫補助也受牽連，總預算沒過，地方真的是非常辛苦。

陳其邁說，希望立法院以蒼生為念，雖然政治的意見不同，有各自角力是一回事，但是攸關民生福祉的部分，是不是可以請立法院高抬貴手，盡速審查預算，這樣地方才能夠推動政務，不會影響到人民的權益。

