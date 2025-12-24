115年總預算卡關 林月琴憂社福政策受阻衝擊兒少權益

民進黨立委林月琴（左三）等人召開「國眾兩黨預算不審，民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會。（圖／黃耀徵攝）

115年度中央政府總預算至今尚未交付立法院各委員會審查，民進黨立委林月琴今（24）日召開「國眾兩黨預算不審，民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會，批評國民黨與民眾黨遲未處理總預算審查，恐使生育補助、育嬰留停及公共托育等社福政策無法如期上路，衝擊兒少與年輕家庭權益。

林月琴表示，國民黨與民眾黨遲未審查明年度總預算，甚至連付委程序都無法啟動，已嚴重衝擊多項民生與社會福利政策，與藍白口中所稱的「民生福利優先」明顯背道而馳。她指出，身為社福與兒少事務的專責立委，在平安夜這一天更必須站出來，為民眾的基本福利發聲。

林月琴指出，總預算卡關已直接影響多項原本規劃執行的政策，包括每胎補助提高至10萬元，恐影響約12萬名新生兒家庭；此外，育嬰留職停薪彈性化措施，原可讓家長以「日」為單位申請，減輕新手父母在職涯與育兒之間的壓力，但預算若未審議，相關制度恐難以落實。

她進一步表示，公共托育體系同樣高度仰賴中央與地方穩定的預算支持，一旦整體預算遭刪減或下修，將直接影響公共托嬰中心的設施設備更新與空間改善，包括教學用具、安全地墊、消防與監視設備等，進而衝擊托育品質與兒童安全。

她質疑，藍白兩黨遲遲不處理總預算，導致地方補助款無法到位，形同要求地方政府凍結支出，最終犧牲的正是年輕家庭與兒童權益。

