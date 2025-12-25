115年總預算卡關 陳冠廷憂心：恐釀AI、量子相關產業落後2年

照片來源：陳冠廷國會辦公室

針對115年度總預算至今尚未開始審議，民進黨立法委員陳冠廷24日於立法院財政委員會質詢國科會副主委時指出，依《預算法》規定，新興計畫預算須審議通過後才能動支，將導致攸關國家競爭力的AI算力中心、量子科技等關鍵投資計畫無法如期推動，恐使台灣在國際科技競爭中落後。

陳冠廷說明，在3000億元新興計畫中，AI算力中心是重中之重，目前高階GPU如NVIDIA的GB200全球供貨吃緊，交期約需一年，若明年初因預算未能通過而無法下單，待預算通過後再訂購又需等待一年，算力建設時程恐將落後一年半至兩年。

國科會副主委蘇振綱答詢時坦言，算力建設為逐步提升過程，預算延遲確實會對整體發展造成影響。在「AI新10大建設」計畫中，受預算卡關影響最大的項目包括算力提升、矽光子發展及智慧機器人3大領域，其中智慧機器人作為AI落地應用的關鍵環節，所受衝擊尤為顯著。

陳冠廷進一步指出，量子計算同樣面臨時間壓力，115年度量子科技計畫涵蓋興建實驗大樓及採購稀釋冷凍機等核心設備，而此類精密設備全球交期長達18至24個月；若今年預算卡關導致明年無法下單，設備到位恐將延至2028年，嚴重壓縮計畫執行時程。

「今天不做，明天就會後悔。」陳冠廷強調，台灣當前享有的半導體紅利，是過去數10年累積的成果，若要在未來持續保持領先地位，現在就必須投資次世代科技。他呼籲立法院同僚，儘管各黨派對國防等議題或有不同立場，但高科技產業發展應是朝野共識，盼攸關台灣科技競爭力的預算能盡快進入審議程序。

照片來源：陳冠廷國會辦公室

