「115年總預算」卡關！藍嗆主計長：你說違憲就違憲？

距離2026年只剩7天，立法院至今還沒通過115年中央政府總預算，主計總處表示將影響新興計畫及延續性新增預算，包括百萬名通勤族，使用TPASS的權益，民進黨立委也開記者會，砲轟在野黨不審預算，衝擊生育補助發放。對此，國民黨立委反擊造謠，要求行政院先補上現役軍人加薪等預算。

立委（國）林德福vs.主計總處主計長陳淑姿：「立法委員連預算審查，到最後都可能只流於行政院的橡皮圖章，大家都不願意看到這樣一個情況，但問題就是說我們實際上執行是有困難，（你什麼都有困難，講實在話，你是非常不盡責。）」

主計長眉頭緊皺，整張臉寫上不悅，但中央恐怕更不滿，7天後就要迎接新年，殊不知到現在115年度總預算還沒審，衝擊TPASS計畫，百萬名通勤族權益，誰來顧？綠委卯起來開戰場。

立院黨團書記長（民）陳培瑜：「福國利民的定義，在藍白的心中，到底是什麼所謂的福，難道是造福國民黨嗎，所謂的利民，是指有利民眾黨嗎。」

綠營砲火對準藍白，預算不審民生福利先受損，更強調影響生育補助加碼全落空，但聽在藍委耳裡簡直就是混淆視聽。

立委（國）王鴻薇：「像TPASS也好，或者是生育補助，或者是房屋津貼等等，這些都是擴充型的預算，那麼他們原有的預算，仍然可以去執行。」

立院黨團幹事長（民）鍾佳濱：「我們也很難理解，為什麼在野黨堅持不審，明年度的中央總預算讓民眾的權益受到損害。」

立委（國）王鴻薇：「審查明年總預算非常簡單，只要這個行政院，把我們有相關的包含對現役軍人的加薪，以及對退休警消所得替代率，這些法定預算把它補上去。」

如今在野提出條件，就看執政黨如何接招，看看是誰才真卡關，預算審議進度。

