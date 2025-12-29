115年義大跨年活動倒數！防「張文2.0」仁武警規劃突發演練、強化維安

記者洪正達／高雄報導

仁武分局前往即將舉辦跨年煙火的義大世界演練，時刻防範刀手混入人群。（圖／翻攝畫面）

義大世界「2026紫耀義大 義享奔騰跨年煙火活動」將屆，為因應日前隨機傷人案件引發社會高度關注，高雄市政府警察局仁武分局於義大購物中心規劃「跨年活動突發狀況應變演練」，模擬嫌犯於人潮聚集處持刀傷人情境，強化員警突發應變能力，確保跨年期間公共場所及民眾人身安全。

本次演練以「快速反應、即時制伏、傷患救護」為核心，模擬嫌犯突然於義大購物中心123廣場持刀攻擊民眾。現場由巡邏員警第一時間接獲通報，立即啟動「重要節日危安事件緊急應變小組」處置機制，迅速趕抵現場警戒及壓制嫌犯，並通報消防及醫療單位協助傷患送醫，同時執行人潮疏散及現場管制。整體流程緊湊逼真，有效驗證跨單位橫向聯繫與實務應變能力。

仁武警分局長陳膺方表示，跨年活動期間人潮眾多，任何突發事件皆可能造成重大影響。警方除事前縝密規劃警力部署與勤務編組外，亦透過實地演練提升員警臨場判斷與處置能力，達到「事前預防、即時處置、迅速復原」維安目標。

仁武分局呼籲，民眾參與大型活動時如發現可疑人、事、物，或遇有突發狀況，請保持冷靜並立即通報現場員警，警民共同維護公共安全，讓民眾安心迎接嶄新的一年。

