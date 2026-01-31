115年觀光年度活動搶先台北華山登場

▲島嶼探險之旅-水獺阿特快閃計畫。

2/7阿特快閃華山宣傳、春節金沙戲院登場亮相

【記者 洪美滿／金門 報導】為迎接「馬到福來」的115年，金門縣政府整合各鄉鎮活動，製作年度觀光行事曆並發送全國各地及相關旅行業者參考。有鑑於金沙戲院重新啟用，觀光處推出年度首檔主題活動「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」，並以金門特有歐亞水獺為靈感，打造出觀光代言角色「阿特」，將邀請遊客及鄉親用最輕鬆有趣的方式「跟著阿特共遊金門」。

為落實陳福海縣長「友善金門，多元旅遊」的政策目標，觀光處特別推出本次主題活動，由日本藝術家Akane結合五鄉鎮元素與水獺造型，創作出10款風格迥異的「阿特」造型。活動宣傳將率先於台北啟動暖身—「跟著阿特遊金門的第一站：台北站」，將於2月7日（六）下午2時於華山文創園區登場，首波以「盲盒」方式展現出10款不同水獺阿特造型，並結合拍照打卡、有獎徵答與社群互動等方式，讓更多民眾認識金門的旅遊意象；現場亦規劃抽出10張台北－金門單程機票等好禮，鼓勵民眾走進金門、親自體驗島嶼魅力。

緊接著將於春節期間（2/14~2/21），觀光處將安排「阿特大軍」進駐金沙戲院及新市256，打造期間限定的合照與打卡場景，現場規劃FRP公仔佈展及氣膜裝置等視覺亮點，並於農曆春節初一至初三（2/17~2/19），加碼安排互動拍貼機，增添走春趣味，歡迎親子同遊到場感受熱鬧年節氛圍。

觀光處指出，金沙戲院重新啟用「是活化的開始」，縣府期盼透過各項活動導入，結合沙美商圈與在地社區力量，讓民眾更願意走進來、停留下來，進一步帶動地方經濟，再現金沙風華。

除「阿特快閃」主題外，觀光處亦將透過年度觀光行事曆及每周活動資訊，公布115年金門各項觀光活動與亮點。相關活動資訊及最新細節，歡迎至金門行動旅服、金門觀光旅遊網及樂遊金門社群平台查詢；各項活動時間與內容以主辦單位最新公告為準。