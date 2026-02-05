115年警察特考、國安特考、移民特考等 6/13起舉行

考試院院會今（五）日通過，一一五年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，訂於六月十三日至十四日舉行，六月十五日舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

考試院說明，這四項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於臺北考區應試外，其餘考試均分設臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東等六考區舉行。

考試院說明，這四項考試設置等別、類科組別及暫定需用名額如下：

一、警察特考：三等考試設行政警察人員等十三類別組共319名、四等考試設行政警察人員等五類別組共2051名，合計2370名。

二、一般警察特考：二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等三類別組共3名、三等考試設行政警察人員等六類別組共49名、四等考試設行政警察人員等四類別組共2350名，合計2402名。

三、國安特考：三等考試設政經組（選試英文）等六組別共三十名。

四、移民特考：二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等七類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。

考試院表示，這四項考試相關報考資訊，考選部將自二月廿四日起載明於應考須知，並預訂於三月十日至十九日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。