115年警察、國安、移民行政特考等考試 6/13起舉行

（中央社記者高華謙台北5日電）考試院院會今天通過，民國115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，6月13日至14日舉行，另於6月15日舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

考試院透過新聞稿表示，這4項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於台北考區應試外，其餘考試都分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

針對4項考試類科組別及暫定需用名額，考試院表示，警察特考方面，三等考試設行政警察人員等13類別組共319名、四等考試設行政警察人員等5類別組共2051名，合計2370名。

考試院說，一般警察特考部分，二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等3類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共49名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2350名，合計2402名。

考試院指出，國安特考三等考試設政經組（選試英文）等6組別共30名；移民特考方面，二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等7類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。

考試院表示，自今年起，警察特考、一般警察特考三等考試外事警察人員類別、移民特考二等及三等考試應考資格，都增加採認培力英語檢定測驗，移民特考英檢成績採計年限放寬為5年；另移民特考三等考試增設資訊組，並調整各等別考試應試專業科目及取消體格檢查身高限制。

考試院說，這4項考試相關報考資訊，考選部將自2月24日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060），並預訂於3月10日至19日開放透過國家考試網路報名資訊系統報名。（編輯：蘇志宗）1150205