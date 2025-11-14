115年起調升最低工資 時薪至少196元

嘉義縣政府。(圖取自google地圖)





勞動部公告，明(115)年年1月1日起最低工資調升為月薪29,500元、時薪196元。嘉義縣政府提醒事業單位應提早因應，違反規定者可處2萬元至100萬元罰鍰。

縣府勞青處指出，凡適用勞動基準法之事業單位，勞工與雇主可自由約定薪資，但經常性薪資總額，不得低於最低工資，例如公司與勞工約定底薪28000、職務加給1000、全勤獎金500，總和必須等於或高於29,500元，即使勞工因故請假，當月扣全勤，仍須依29,500計算一日工資。

勞青處進一步說明，最低工資不包括延長工作時間工資，以及勞工因請假規則所請的扣薪病假、事假等。以月薪制勞工為例，如勞雇雙方約定工資為最低工資月薪29,500元，該勞工請事假1日，雇主應至少以最低工資月薪換算成日薪後，再扣除1日薪資(983元)，即月薪至少須達28,517元，才符合規定。

除了月薪制以外，勞資雙方可以約定日薪制，即以每小時計薪模式，115年起不得低於196元，舉例來說，工作時間約定為1日8小時，一日不得低於1,568元（196*8），不能以月薪29,500元換算為日薪(984)計算每小時工資，若工作時間每日超過8小時，則需另計算加班費。

勞青處長陳奕翰表示，最低工資調漲將同步影響勞工保險、職業災害保險、全民健康保險及勞工退休金的投保薪資與提繳金額，提醒事業單位應提早檢視薪資預為因應調整，以符合法令；有關勞保投保薪資調整申報作業，可洽勞動部勞工保險局；如有相關勞動法令疑慮，均可直接洽詢(05)3620123轉8018 或8023嘉義縣政府勞青處勞資關係科。

