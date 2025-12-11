115年起高考英檢採認年限放寬 高普考22類科專業科目減列

（中央社記者高華謙台北11日電）考試院會今天修正通過高考一級、二級與高普考試規則，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限至5年。高考三級教育行政等17類科、普通考試5類科應試專業科目分別減列為考4科、3科，並自民國115年起適用。

考試院透過新聞稿指出，為擴大國家考試取才範疇、減輕應考人負擔及提升報考意願，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試涉外性高類科應考資格的英檢測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內修正為報名期間前5年內。另英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院說，為持續依高普考試應試專業科目彈性多元調整方案改革，考選部針對前未完成減列專業科目的22類科（其中高考三級考試17類科、普考5類科），研議再精進調整，並經召開研商會議並綜整中央及地方用人機關意見後修正。

考試院表示，這次修正後，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科應試專業科目都減列為考4科，普通考試5類科專業科目都減列為考3科。另配合國家語言發展法立法意旨及「國家語言整體發展方案」精神，優先使用國家語言書面建議用語，這次也將普考新聞廣播類科應試科目名稱中的「閩南語」修正為「台灣台語」。

考試院補充，為避免部分技術類科應考人因這次高考三級考試應試專業科目修正，而無法應考，增訂於本規則修正施行日起5年內，仍得依其所修課程與修正前的專業科目2科以上相同者（每科2學分以上）報考相關類科的緩衝規定。（編輯：萬淑彰）1141211