115年身障運 宜蘭縣代表隊狂奪20金寫下輝煌新頁

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一一五年全國身心障礙國民運動會，宜蘭縣代表隊狂奪２０金，代理縣長林茂盛頒發總額高達九十五萬五千元的選手獎勵金，寫下輝煌新頁。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一一五年全國身心障礙國民運動會，宜蘭縣代表隊表現極為耀眼，一舉斬獲二十金、十七銀、七銅，共計四十四面獎牌，相較於上屆的十四金、十二銀、十五銅，金牌數與銀牌數皆創下大幅成長的亮麗成績，充分展現宜蘭選手挑戰自我的堅毅精神。縣府九日舉辦表揚典禮，由代理縣長林茂盛頒發總額高達九十五萬五千元的選手獎勵金，創下宜蘭縣歷史新高紀錄。

林茂盛期許透過此次表揚大會，勉勵身障績優選手們繼續發揮運動天賦，並將這份永不放棄、尋求突破的精神延伸至未來的體育賽賽事與人生道路，持續超越自我，也為宜蘭縣體育成績再創高峰。

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一一五年全國身心障礙國民運動會，肢障女子組Ｆ３３級的林麗卿選手表現驚豔，在個人鉛球、鐵餅、標槍項目中囊括三面金牌，更在鉛球與鐵餅項目以超群實力雙破全國紀錄，並締造「三鐵項目四連霸」的傲人偉業。

肢障男子組Ｔ４４級的劉振民選手同樣大放異彩，斬獲二面金牌，並在一百公尺短跑項目中，以強勢爆發力一舉打破全國紀錄。

聽障女子組方面，目前就讀宜蘭高商的陳昀暄選手成為今年的金牌收割機，第二度參賽的她，展現國際級的競技水準，在二百、四百、八百及一千五百公尺項目中一口氣奪得四面個人金牌。其中四百及八百公尺更雙雙打破大會紀錄。