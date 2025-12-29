115年轉作休耕申報 1月2日起開放受理

▲農糧署致力提升國產雜糧供應量能。（圖／農糧署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】各位農友照過來，115年「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫）將於明（115）年1月2日開始受理申報囉！農業部農糧署提醒，該計畫各項轉（契）作、生產環境維護（即農友所稱休耕）、自行復耕種植登記以及繳售公糧稻穀等措施，每年全國統一於1月受理申報作業，請符合資格且有意願參加的農友，務必把握於明年1月2日至2月6日申報期間，至全臺任一鄉（鎮、市、區）公所或農會申報。

廣告 廣告

經營規劃您作主 耕作期間自由選

農糧署說明，配合國內多元耕作特性，除公糧另有規定外，農友可自行規劃耕作期程，以符合「耕作起始日為115年各月1日、11日、16日或21日，結束日為各月10日、15日、20日或最後一日，且須為連續4個月以上」的耕作期間（例：2/1-5/31或3/16-7/15）申報1次耕作措施為原則，全年申報上限為2次；但不同耕作措施之耕作期間不得重疊，另生產環境維護措施每年限申報1次且不得跨年度，其餘措施之耕作期間得跨年度種植（例：9/16-翌年4/15）。不熟悉自選方式或已配合當地耕作習慣的農友免擔心，可參考縣市政府推薦「在地農友耕作模式」，各種經典耕作組合「套餐」任君挑選。

把握1月份申報期 儘早完成最安心

農糧署再次提醒，115年全國統一申報期間為1月2日至2月6日止，逾期將不再受理，請符合實施對象農友把握時間，儘早攜帶相關文件至公所或農會完成申報，以免因遺漏或忘記申報而喪失機會唷！